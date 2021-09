Hochschule Luzern eröffnet Zentrum für Augmented und Virtual Reality

(Quelle: Hochschule Luzern)

20. September 2021 - Mit dem neuen Immersive Realities Center will die Hochschule Luzern Schulen, Berufsschulen und KMU die beiden Technologien Augmented und Virtual Reality näherbringen.

Die Hochschule Luzern hat auf dem Campus in Zug-Rotkreuz das Immersive Realities Center (IRC) eröffnet. Das neue Zentrum ist dem Departement Informatik der HSLU angegliedert und soll Schulen, Berufsschulen und KMU die Vorteile der beiden Technologien Augmented und Virtual Reality aufzeigen. Wie die Hochschule Luzern in einer Mitteilung schreibt, würden Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR) in immer mehr Branchen wie beispielweise der Industrie, der Bildung oder der Architektur eingesetzt. Dennoch seien noch viele KMU oder (Berufs-)Schulen unsicher, welchen Mehrwert diese Technologien bieten und ob sich entsprechende Investitionen lohnen.Zum Angebot des IRC zählen unter anderem ein Showroom und ein Interaction Space, in denen den Besuchern Teile der AR- und VR-Infrastruktur sowie Werkzeuge zur Verfügung stehen, um sich mit den Technologien vertraut zu machen. Des Weiteren können KMU gemeinsam mit Mitarbeitenden der HSLU Projekte im Bereich AR und VR realisieren und hierfür die Infrastruktur des Immersive Realities Center nutzen. Das Zentrum bietet auch öffentliche, halböffentliche oder firmeninterne Schulungen zu den Themen AR und VR an. Und nicht zuletzt besteh eine Zusammenarbeit mit Zentralschweizer Berufsschulen.