Xiaomi stellt neues Flaggschiff 11T Pro vor

(Quelle: Xiaomi)

16. September 2021 - Xiaomi hat seine neue Flaggschiff-Smartphone-Serie vorgestellt, die den Namen T11 trägt und die High-end-Funktionen zu kompetitiven Preisen bietet. Ebenfalls neu: Das Xiaomi Pad 5.

Verkauft wird das Xiaomi 11T für 549 Franken (8/128 GB) respektive 599 Franken (8/256 GB), die Pro-Variante kostet 649 Franken (8/128 GB) respektive 699 Franken (8/256 GG), die Variante mit 12 GB RAM taucht im Schweizer Shop noch nicht auf. An Farben gibt es Grau, Weiss und Blau zur Auswahl. Verkaufsstart hierzulande ist laut Website Mitte/Ende Oktober.Daneben hat Xiaomi auch das Tablet Pad 5 vorgestellt, das optisch an das iPad Air erinnert und mit einem 11-Zoll-Display (2560 x 1600 Pixel bei 120 Hz) kommt, das via Stift bedient werden kann. Im Innern arbeitet ein Snapdragon 860, zudem gibt es 6 GB RAM und 128 GB Speicher. Der Akku fasst 8720 mAh, und die beiden Kameras lösen mit 13 MP (hinten) und 8 MP (vorne) auf. Das Tablet in den Farben Grau und Weiss kostet 399 Franken. (mw)