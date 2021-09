Sonos stellt Neuauflage der Soundbar Beam vor

(Quelle: Sonos)

14. September 2021 - Sonos hat eine neue Generation seiner Soundbar Beam vorgestellt. Die Beam (Gen 2) unterstützt Dolby Atmos und wird ab 5. Oktober für 549 Franken verkauft.

Gut drei Jahre nach der Vorstellung der Soundbar Sonos Beam ( hier geht's zum Test) präsentiert Sonos nun den Nachfolger Beam (Gen 2). Sonos verspricht für die Neuauflage nicht nur Unterstützung für 3D-Audio mit Dolby Atmos, sondern auch eine verbesserte Soundqualität und mehr Bass. Dabei soll die Grösse der Soundbar unverändert geblieben sein, vielmehr wurde ihr einerseits mehr Rechenleistung verpasst, andererseits sollen die neu entwickelten Phased Speaker Arrays den Klang im Raum besser steuern und lokalisieren. Bezüglich Design wurde zudem das Gitter überarbeitet, und für die Einrichtung via Sonos App wurde eine neue NFC-Funktion integriert. Ausserdem kann Beam nun via HDMI eARC mit dem Fernseher verbunden werden.Allerdings hebt Sonos mit der Soundbar Beam (Gen 2) auch den UVP gegenüber der ersten Version an, die noch für 499 Franken auf den Markt kam und bei Schweizer Online-Händlern aktuell für unter 450 Franken zu haben ist. Sonos Beam (Gen 2) wird bei der Einführung 549 Franken kosten, der Verkaufsstart erfolgt per 5. Oktober.Nebst der Neuvorstellung der Sonos Beam (Gen 2) hat Sonos ausserdem angekündigt, im Laufe des Jahres plant Sonos , weitere Audioformate unterstützen zu wollen, darunter Dolby Atmos Music und Amazon Music Ultra HD sowie DTS Digital Surround. In der Schweiz allerdings werden diese Formate vorerst nicht unterstützt werden, wie Sonos nachschiebt. (mw)