Bis 9. Oktober Gratis-Karrierekurse bei Linkedin

(Quelle: Linkedin )

10. September 2021 - Auf Linkedin werden während einem Monat knapp 40 Karrierekurse kostenlos angeboten, welche sich ebenso an Arbeitnehmende wie auch an HR-Verantwortliche richten.

Microsofts Karrierenetzwerk Linkedin will seine Mitglieder bei der beruflichen Planung und Neuorientierung unterstützen. Zu diesem Zweck hat man über drei Dutzend Video-Lehrgänge , die an und für sich kostenpflichtig sind, freigeschaltet und bietet sie während einem Monat gratis an.Die Themengebiete sind vielfältig und betreffen etwa die Jobsuche, die Kultivierung der Work-Life-Balance oder die Rückkehr an den Arbeitsplatz nach dem Home Office. Die Kurse richten sich an Arbeitnehmende wie auch an Vorgesetzte oder HR-Verantwortliche und bieten meist konkrete Handlungsanweisungen und Best Practices.Die einzelnen Kurse stehen in englischer Sprache zur Verfügung und dauern zwischen 30 Minuten und mehreren Stunden. Sie werden als Transkript zur Verfügung gestellt und lassen sich auch herunterladen, um sie offline via Linkedin Learning App auf dem Smartphone zu konsumieren. Das Gratis-Angebot steht noch bis zum 9. Oktober zur Verfügung. (rd)