Artificial-Intelligence-Festival Aicon 2021 kommt Anfang Dezember

(Quelle: Pixabay/geralt)

8. September 2021 - In Pfäffikon SZ geht am 1. und 2. Dezember die Aicon 2021 über die Bühne, mit einem Networking Dinner für geladene Gäste und einem Konferenztag für maximal 300 Besucher.

Unter dem Patronat von Bundespräsident Guy Parmelin und ausgerichtet vom Kanton Schwyz und diversen Partnern geht am 1. und 2. Dezember 2021 im Seedamm Plaza in Pfäffikon SZ die Aicon 2021 über die Bühne – ein Festival für Innovationen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Der Anlass gliedert sich in zwei Teile: An einem Networking Dinner am 1. Dezember werden 60 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Forschung und Gesellschaft begrüsst. Der 2. Dezember ist als Konferenztag für 300 Besucher konzipiert, die sich in Referaten und Breakout Sessions über Durchbrüche der KI und praktische Anwendungen der Technologie für die hiesige Wirtschaft informieren können.



Im Rahmen des Networking Dinners werden zudem zwei Preise verliehen und der Swiss AI Index präsentiert. Mit der Vergabe des Swiss AI Award durch AI-Pionier Pascal Kaufmann werden nach der Premiere 2020 schon zum zweiten Mal die zukunftsträchtigsten und innovativsten Schweizer KI-Start-ups ausgezeichnet. Der Global AI Award soll eine Persönlichkeit feiern, die das Thema KI im letzten Jahr auf globaler Ebene entscheidend geprägt und zum Verständnis um das Wesen der Materie beigetragen hat, wie die Organisatoren mitteilen.