Protonmail nach Herausgabe von Nutzer-IP-Adresse unter Beschuss

(Quelle: Protonmail)

7. September 2021 - Der verschlüsselte E-Mail-Dienst Protonmail ist in einen kleinen Skandal verwickelt worden, nachdem er einer gerichtlichen Aufforderung nachgekommen war, der Schweizer Polizei die IP-Adresse eines Nutzers zu übermitteln.

Der Schweizer E-Mail-Dienst Protonmail, der sich mit seiner End-to-End-Verschlüsselung rühmt, ist in die Kritik geraten, weil er die IP-Adresse eines französischen Klimawandel-Aktivisten an die Schweizer Polizei weitergegeben hat, wie "Techcrunch" berichtet Denn eigentlich schrieb Protonmail (zumindest bisher) auf der eigenen Website: "Standardmässig speichern wir keine IP-Protokolle, die mit Ihrem anonymen E-Mail-Konto verknüpft werden können. Ihre Privatsphäre steht an erster Stelle." Im Transparenzbericht des Unternehmens heisst es derweil, dass das Unternehmen auf ein über Europol übermitteltes Ersuchen der französischen Behörden um Zusammenarbeit mit der Schweiz hin gehandelt hat. Dazu gehöre auch die Protokollierung der IP-Adressen von Nutzern in "extremen Fällen von Kriminalität".Im Mittelpunkt der Angelegenheit steht die Gruppe Youth for Climate, welche laut der Pariser Polizei in Verbindung mit der Hausbesetzerszene stehen soll. Dabei werfen die Behörden mindestens einem Youth for Climate-Mitglied Diebstahl, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch vor.