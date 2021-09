Windows 11 erhält akustischen Dark Mode

(Quelle: Microsoft)

7. September 2021 - Windows 11 bringt eine neu gestaltete Benutzeroberfläche und eine Überarbeitung der Systemsounds, einschliesslich unterschiedlicher Sounds für den hellen und dunklen Modus.

Microsoft hat die Oberfläche für Windows 11, das offiziell am 5. Oktober erscheint ("Swiss IT Magazine" berichtete ) komplett überarbeitet. Dazu gehört nicht nur eine neue Design-Sprache, sondern auch die Akustik des Betriebssystems. So werden Töne je nach Thema (Light oder Dark) unterschiedliche klingen, insbesondere, damit die Audiosignale des Betriebssystems im Dark Mode weniger störend wirken. Nach Angaben von "Bleeping Computer" werden die Töne im Dark Mode des Systems zwar immer noch so gestaltet sein, dass sie die Nutzer warnen, dies aber in einer ruhigeren Art und Weise.Töne wie Warnungen zur Akkulaufzeit, Standard-Systemtöne und allgemeine Systembenachrichtigungen wurden dafür extra umgestaltet, ebenso wie Töne, die auf eine fehlgeschlagene Geräteverbindung oder -trennung aufmerksam machen. Kalendererinnerungen, neue E-Mail- und Textbenachrichtigungen werden auf die gleiche Weise gehandhabt. Im Gegensatz zu den Tönen des Windows 11 Light Mode sollen die Töne des Dark Mode den Benutzer besonders beim Konzentrieren unterstützen. Im Light Mode soll die Akustik eher für Aufmerksamkeit sorgen.Im hellen Modus werden die Töne heller und lauter sein, während sie im dunklen Modus leiser und gedämpfter sind und ein leichtes Echo aufweisen. "Wir haben die Optionen für helle und dunkle Sounds eingeführt, damit Menschen, die schlecht oder gar nicht sehen können, die hellen und dunklen Themen trotzdem hörbar erleben können. Thematische Sounds verbessern die Produktivität, indem sie sich an Ihren Arbeitsstil anpassen", so ein Microsoft-Sprecher gegenüber "Bleeping Computer". (swe)