Nicht mit Windows 11 kompatible PCs aus Insider Program ausgeschlossen

(Quelle: Microsoft)

2. September 2021 - Microsoft hat damit begonnen, Rechner, welche die Systemanforderungen von Windows 11 nicht erfüllen, aus dem Insider-Programm für das neue Betriebssystem auszuschliessen.

Teilnehmer am Microsoft Insider Program für Windows 11, deren Rechner die minimalen Systemanforderungen für das neue Betriebssystem nicht erfüllen, erhalten derzeit eine Meldung, dass sie nicht für das Insider-Programm zugelassen sind. Wie "Neowin" mutmasst , werden die betreffenden Nutzer wohl keine neuen Insider Builds von Windows 11 mehr erhalten.Microsoft hatte bereits vor einiger Zeit erklärt, dass PCs, welche die Mindestanforderungen an die Hardware für Windows 11 nicht erfüllen, sowohl im Beta- als auch im Release-Preview-Kanal nicht für Preview-Builds zugelassen sein würden. Nutzer, die hingegen im Dev-Kanal sind, werden weiterhin Builds erhalten, zumindest bis zur allgemeinen Verfügbarkeit von Windows 11 am 5. Oktober. (luc)