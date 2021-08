Drupal patcht Cross-Site-Scripting-Lecks

(Quelle: Drupal.org)

27. August 2021 - In den Modulen Webform und Admin Toolbar der Content-Management-Lösung Drupal wurden Schwachstellen entdeckt, die für Angriffe genutzt werden könnten. Per sofort stehen Updates der betroffenen Module zur Verfügung.

Im beliebten Content-Management-System Drupal wurden Schwachstellen aufgedeckt, für die der Hersteller jetzt Aktualisierungspakete veröffentlicht hat.Wie in einem Security Advisory erklärt wird, findet sich im Webform-Modul eine als "moderat kritisch" bezeichnete Lücke, die einem Fehler im WYSIWYG-Editor Ckeditor zuzuschreiben ist. Das Leck erlaubt es einem Angreifer, einen Benutzer des Editors via XSS anzugreifen. Eine jetzt freigegebene aktualisierte Version des Webform-Modul korrigiert den Fehler.Beim zweiten betroffenen Modul handelt es sich um die Admin Toolbar , deren Suchfunktion Anwendereingaben zu wenig sauber prüft, was ebenfalls zu einer Cross-Site-Scripting-Verletzlichkeit führen kann. Auch hier steht ein Update für das Modul zur Verfügung. (rd)