Phishing-Angriffe kosten im Schnitt 14,8 Millionen US-Dollar pro Jahr

(Quelle: Pixabay/theDitigalArtist)

18. August 2021 - Die Kosten von Phishing, Ransomware und CEO-Betrug haben sich seit einer aktuellen Studie im Vergleich zu 2015 fast vervierfacht.

Die Kosten von Phishing-Angriffen auf Grossunternehmen haben sich in den letzten sechs Jahren beinahe vervierfacht, wie eine Studie des Ponemon Institute im Auftrag von Proofpoint feststellt. Grosse US-Unternehmen haben demnach durch Ransomware und Business E-Mail Compromise, bekannt auch als CEO-Betrug, pro Jahr im Durchschnitt 14,8 Millionen US-Dollar beziehungsweise 1500 Dollar pro Mitarbeiter verloren.Das Lösegeld, das bei einem Ransomware-Angriff allenfalls bezahlt wurde, machte nur einen Teil der Gesamtkosten aus. Den grössten Schaden richtet der Produktivitätsverlust an, der durch nicht benutzbare Rechner, fehlenden Zugriff auf Daten oder bei der Wiederherstellung der Systeme auftritt. In einem Unternehmen mit knapp 10'000 Mitarbeitenden macht dies laut der Umfrage jährlich über 63'000 vergeudete Arbeitsstunden oder sieben Stunden pro Mitarbeiter an – im Vergleich zu einer ähnlichen Studie von 2015 mehr als das Doppelte.