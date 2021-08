Samsung A52s geleaked: Galaxy-Smartphone für weniger als 500 Franken

(Quelle: Twitter/@_snoopytech_)

17. August 2021 - Das Budget-Modell der Galaxy-Reihe bekommt ein Upgrade. Ein Leak zeigt nun die Spezifikationen und einige Renderbilder des Samsung Galaxy A52s.

Ein Leaker hat auf Twitter Renderbilder und Daten zum kommenden Samsung Galaxy A52s veröffentlicht via "Golem"). So soll die Neuauflage des Galaxy A52 über einen Snapdragon-778G-SoC mit acht Kernen verfügen und 5G-, WiFi-5- und Bluetooth-5-Untertützung bieten. Das SAMOLED-Panel misst 6,5 Zoll und kommt mit einer Auflösung von 1080 x 2400 Pixel daher. Auch von einer Bildrate von 120 Hertz ist die Rede. Das Gerät soll über vier Kameras auf der Rückseite (64, 12, 5 und 2 MP) und eine im Notch versteckte Frontkamera (32 MP) verfügen. Die genauen Ausprägungen der Kameras und deren unterschiedliche Funktionen sind derweil noch nicht bekannt. Der Akku mit 4500 mAh wird sich über eine Schnellladefunktion über den USB-C-Port aufladen lassen, jedoch nicht über Wireless Charging verfügen.Weiter sind im Galaxy A52s 128 GB Speicher und 6 GB RAM verbaut, über einen MicroSD-Slot wird sich der Speicherplatz bis maximal 1 TB vergrössern lassen. Bestückt wird das Gerät voraussichtlich mit dem Betriebssystem Android 11.Den geleakten Renderbildern zufolge wird das A52s in Schwarz, Weiss und Türkis ausgeliefert. Wann es genau auf den Markt kommen wird, ist noch unbekannt. Preislich wird mit etwas über 480 Franken (450 Euro) gerechnet. (win)