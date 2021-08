Google veröffentlicht finale Beta von Android 12

(Quelle: Pixabay/gfkDSGN)

13. August 2021 - Mit der Beta 4 hat Google die letzte Vorabversion von Android 12 vor der Veröffentlichung des Release Candidate freigegeben. Der finale Relase wird im September erwartet.

Google hat diese Woche die mittlerweile bereits vierte Vorabversion der kommenden Android-Version 12 veröffentlicht. Wie der Konzern mitteilt , wurde mit der jüngsten Beta ein Milestone mit der Bezeichnung Platform Stability erreicht. Entwickler sollen sich beim Testen ihrer Apps damit sicher sein, dass alle Verhaltensweisen und Funktionen finalisiert sind und dass somit keine weiteren Änderungen am Mobile-Betriebssystem mehr durchgeführt werden sollen.Die Beta 4 von Android 12 steht für diverse Modelle von Googles hauseigener Pixel-Smartphone-Familie zur Verfügung. Dazu kann die Beta auch auf Geräten der Partner-Hersteller Asus, Oneplus, Oppo, Realme, Vivo oder Xiaomi genutzt werden. Voraussetzung ist die Teilnahme Android Beta Program.Nach der jetzt veröffentlichten vierten Beta wird erwartet, dass Google vor dem finalen Release noch einen Release Candidate ins Rennen schicken wird. Einen Termin für den RC wurde bis anhin ebenso wenig bekanntgegeben wie für die finale Version. In der Vergangenheit erfolgt die Veröffentlichung der neuen Android-Versionen jeweils in der ersten September-Hälfte. (rd)