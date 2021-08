Google loggt Hangouts-Nutzer aus und leitet sie zu Google Chat weiter

(Quelle: Google)

9. August 2021 - Googles Chat-Dienst Hangouts geht noch in diesem Jahr in Rente. Nun hat Google damit begonnen, Hangouts-Nutzer auf Android- und iOS-Geräten automatisch auszuloggen und auf Google Chat weiterzuleiten.

Dass die Tage von Google Hangouts gezählt sind, war schon länger klar. Erst im Oktober letzten Jahres bestätigte der Konzern, dass der Chat-Service Hangouts im Jahr 2021 zugunsten der in Gmail integrierten Lösung Chat eingestellt wird ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Nun hat Google damit begonnen, private Hangouts-Nutzer auf Android- und iOS-Geräten automatisch auszuloggen und mit einem Hinweis (siehe Bild) auf Google Chat weiterzuleiten ( via "9to5Google"). Des weiteren informiert Google die Nutzer in einem weiteren Hinweis-Banner, der in Hangouts erscheint: "Hangouts is being replaced by Google Chat. Ihre Unterhaltungen aus dem letzten Jahr finden Sie bereits in Google Chat. Ältere Unterhaltungen sind später verfügbar."In einem Support-Dokument erklärt Google , was es beim Wechsel von Hangouts auf Google Chat zu beachten gilt. Google Chat ist für die Nutzer kostenlos und direkt in Gmail integriert. Darüber hinaus soll es auch eine eigenständige App geben. (luc)