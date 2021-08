Update: Swisscom meldet Internet-Störung

(Quelle: Allestörungen)

3. August 2021 - Swisscom informiert über eine Störung im Internet am Vormittag des heutigen 3. August. Inzwischen sollte das Netz wieder laufen, ansonsten sollte der Router neu gestartet werden.

Am Vormittag des heutigen 3. August ist es bei Swisscom offenbar zu einer grösseren Störung gekommen, die dazu geführt hat, dass sowohl das Festnetz- als auch das mobile Internet beeinträchtigt waren. Dies hat der Telekomriese bestätigt. Offenbar war selbst die Störungsseite der Swisscom nicht mehr erreichbar, so dass über die Sozialen Medien informiert wurde.Seit dem Mittag nun sollen die Systeme und Services wieder zur Verfügung stehen, so Swisscom. Kunden, bei denen das In Internet nicht wie gewohnt funktioniert, empfiehlt Swisscom einen Neustart des Routers respektive des mobilen Geräts.Darüber, wo die Gründe des Ausfalls lagen, gibt es derzeit noch keine Informationen. Die detaillierte Analyse laufe, so Swisscom , danach werde man informieren.Als Grund für den Ausfall gibt Swisscom folgendes an: "Eine geplante Anpassung an einem Sicherheitssystem hat zu einem Fehlverhalten geführt, das den Internetverkehr blockiert hat. Die Anpassungen wurden umgehend rückgängig gemacht und die Services wiederhergestellt. Betroffen waren schweizweit Fest- und Mobilfunk-Privatkunden, die zum Zeitpunkt der Störung (11:20 bis 11:45 Uhr, Anm. d. R.) das Internet nutzen wollten. Die Mobil- sowie auch Festnetztelefonie, SMS sowie Blue TV funktionierten jederzeit einwandfrei." Ein Zusammenhang zwischen früheren Störungen bestehe nicht, schiebt Swisscom ausserdem nach. Und: Man arbeite die Ursache der Störung im Detail auf. "Nach der Störung vom 9. Juli wurden bereits ein externes Audit und interne Taskforces aufgesetzt, mit dem Ziel verschiedene Bereiche unseres Netzes vertieft zu analysieren", so der Provider. (mw)