Die 10 beliebtesten Gratis-Tools für die Dateiverwaltung

Die 10 beliebtesten Gratis-Tools für die Dateiverwaltung

20. Mai 2022 - Für die Pflege und die Verwaltung von Dateien gibt es diverse unverzichtbare Freeware-Werkzeuge. Wir stellen jene 10 Tools fürs Datei-Management vor, die in den letzten Wochen am meisten aus unserer Freeware-Library heruntergeladen wurden.

In den vergangenen 30 Tagen wurden die Download-Charts in der Kategorie der Datei-Tools angeführt von Advanced Renamer, einem praktischen Utility, mit dem sich viele Dateien aufs Mal umbenennen lassen. Ebenfalls hohe Download-Zahlen erreichten die klassischen Datei-Manager Double Commander wie auch Q-Dir, die beide den Windows Explorer ersetzen und funktional noch einiges mehr zu bieten haben.



Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Tools für den Umgang mit Dateien präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)