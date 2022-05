Netflix soll Livestreams bringen

(Quelle: sitthiphong – stock.adobe.com)

16. Mai 2022 - Comedy- oder Talent-Shows könnten auf Netflix in Zukunft live übertragen werden. Der Streaming-Dienst arbeitet derzeit an einer entsprechenden Funktion.

Die Kunden von Netflix könnten bald schon in den Genuss von Livestreams kommen. Dies schreibt "Heise" unter Berufung auf das Branchenmagazin "Deadline". Im Fokus der Entwicklung sollen derzeit Stand-up-Comedy- und Talent-Shows stehen. Denkbar sei aber auch die Live-Übertragung von Sportevents. Aktuell befindet sich das Livestream-Feature noch in einer frühen Entwicklungsphase. Wann es in der Breite ausgerollt werden soll, ist unklar. (af)