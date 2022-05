Windows 11 bekommt Suggested-Actions-Feature in Windows 11

(Quelle: Microsoft)

13. Mai 2022 - Microsoft spendiert Windows 11 eine neue Funktion, die in Verbindung mit Telefonnummern, Datum und Uhrzeit den Schnellzugriff auf Apps erlaubt.

Microsoft hat ein neues Insider-Build von Windows 11 veröffentlicht, wie das Unternehmen im Windows Blog bekannt gibt. Dabei kommt der Windows 11 Insider Preview Build 25115 mit einem neuen Feature namens Suggested Actions. Diese Funktion soll es den Usern ermöglichen, ihre alltäglichen Aufgaben schneller zu erledigen und erkennt markierte Textstellen. Dabei schlägt sie Handlungen vor, sobald man etwa ein Datum, eine Zeit oder eine Telefonnummer kopiert. Wird etwa eine Telefonnummer kopiert, so erhält der Nutzer den Vorschlag, die Nummer via Teams oder andere installierte Apps anzurufen. Und kopiert ein User ein Datum und eine Uhrzeit, zeigt Windows, wie man damit via unterstützte Apps einen Kalendereintrag erstellen kann.Nebst dem neuen Feature bringt neueste Office Insider Preview Build für den Dev-Channel zudem auch Patches und Performance-Verbesserungen. (abr)