Synology lanciert Tri-Band WiFi-6-Router RT6600ax

(Quelle: Synology)

13. Mai 2022 - Synology hat seinen ersten WiFi-6-Router veröffentlicht und ausserdem die Version 1.3 des Synology Router Manager (SRM) angekündigt.

NAS-Spezialist Synology hat sein Angebot an Netzwerk-Equipment um den Tri-Band WiFi-6-Router RT6600ax erweitert. Dieser sei explizit im Hinblick auf Geschwindigkeit und Sicherheit entwickelt worden, schreibt der Hersteller. Versprochen wird ein kombinierter WLAN-Datendurchsatz von bis zu 6,6 Gbit/s über das Tri-Band-WLAN (2,4 plus 2x 5 GHz) sowie die erweiterte Unterstützung des 5,9-GHz-Bandes. Ebenfalls verbaut Synology einen flexiblen 2,5-GbE-Port, der als WAN- oder LAN-Port für schnelle Internetverbindungen oder zum Anschluss eines Desktop-Rechners oder NAS konfiguriert werden kann. Für Tempo im Innern des Routers sorgt ein Quad-Core-Prozessor mit 1,8 GHz, während die neueste Version 1.3 des Synology Router Manager (SRM) für hohe Sicherheit sorgen soll und zudem eine erweitere Netzwerkverwaltung bietet.So lassen sich mit SRM 1.3 beispielsweise bis zu fünf separate Netzwerke mit jeweils bis zu drei WLAN-SSIDs erstellen, wobei sich für jedes Netzwerk unabhängig einseitige Firewall-Regeln konfigurieren lassen, um Verbindungen zu und von unsicheren Geräten wie IoT-Geräten einzuschränken. Zudem soll das neueste Update zahlreiche Anwendungen für Webfilter, Datenfluss-Steuerung und Remotezugriff mit sich bringen, so Synology. Dazu gehört auch Safe Access – Benutzerprofile, mit denen beispielsweise die Zeit im Internet beschränkt oder die Internetverbindung unter bestimmten Bedingungen gesperrt werden kann. Auch im Bereich VPN werden verschiedene Optionen geboten, während die mobile App zu SRM die Netzwerkverwaltung auch unterwegs erlaubt.Verkauft wird der Router RT6600ax für gut 300 Franken. SRM 1.3 ist derzeit nur für den RT6600ax verfügbar. Später in diesem Jahr wird das Update auch für die anderen Synology-Router MR2200ac und RT2600ac verfügbar sein. (mw)