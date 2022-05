Microsofts Cloud for Financial Services kommt in die Schweiz

(Quelle: Microsoft)

3. Mai 2022 - Microsoft spendiert Cloud for Financial Services nicht nur ein neues Feature, sondern auch neue Support-Sprachen. Letzteres hängt wohl auch damit zusammen, dass der Dienst ab sofort in neun weiteren Ländern verfügbar ist – darunter auch die Schweiz.

Im Herbst des letzten Jahres hat Microsoft mit Cloud for Financial Services ein vertikales Cloud-Angebot für die Finanzbranche vorgestellt und in ausgewählten Märkten eingeführt. Nun rollen die Redmonder den Service einem Bericht von "MSpoweruser" zufolge in weiteren Märkten aus, darunter neben Deutschland auch die Schweiz. Zudem bietet Microsoft nun nicht nur Support in Holländisch, Englisch und Spanisch, sondern auch in Deutsch, Französisch sowie Italienisch.Microsoft arbeitet aber nicht nur an der Markterweiterung, sondern auch an neuen Features für seine Cloud for Financial Services. So testet der Software-Riese in den USA und in UK aktuell eine Funktion namens Intelligent Appointments. Es soll Kunden mit verfügbaren Beratern verbinden, die ihren Finanzbedürfnissen entsprechen. (af)