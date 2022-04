Windows 11 kommt nicht in die Gänge

(Quelle: Adduplex)

28. April 2022 - Während der Marktanteil der Windows-10-Version 21H2 nach wie vor am Wachsen ist, dümpelt Windows 11 weiterhin unter der 20-Prozent-Marke vor sich hin.

Windows 11 erreicht auch Monate nach dem Launch immer noch nicht einen Anteil von 20 Prozent am gesamten Windows-Kuchen. Dies zeigen die Statistiken des Cross-Promotion-Netzwerks Adduplex für den April 2022. Demnach lag der Marktanteil von Windows 11 bei 19,7 Prozent und ist in den ersten Monaten des Jahres kaum mehr gewachsen. Im April etwa legte Windows 11 gerade mal 0,3 Prozentpunkte zu.Stattdessen nimmt der Anteil von Windows 10 21H2 nach wie vor zu – zuletzt mit einem Plus von 6,5 Prozentpunkten, von 28,5 Prozent im März auf 35 Prozent im April. Windows 10 21H2 ist damit momentan die populärste Windows-Version. Auf dem zweiten Platz folgt Windows 10 21H1 mit 26,4 Prozent. Ältere Windows-10-Versionen machen jeweils unter 7 Prozent aus, darunter 2004 mit 6,5 und 20H2 mit 6,1 Prozent Anteil.Mit ein Grund für das Wachstum von der 21H2er-Version dürfte das am 10. Mai bevorstehende Supportende von Windows 10 20H2 sein. Microsoft zwingt die User dieser Version dazu, ihre Systeme auf 21H2 zu aktualisieren. Dementsprechend ist der Anteil von 20H2 im April 2022 von 10,8 auf 6,1 Prozent geschrumpft. Interessant auch eine weitere Erkenntnis: Der Anteil der Windows Insider beträgt nur gerade 0,7 Prozent. Die Daten stammen von rund 5000 Windows-Store-Apps und wurden am 26. April 2022 erhoben. (ubi)