Version v1.12.1098 von Windows Terminal verfügbar

(Quelle: Microsoft)

20. April 2022 - Microsoft flickt mit Version v1.12.1098 des Windows Terminals einige kleinere Fehler und bringt UI-Verbesserungen, etwa bei den Color Schemes.

Die neue Version v1.12.1098 des Command Line Tools Windows Terminals für Windows 11 ist verfügbar. Die aktuelle Version war seit dem 11. April in den Dev und Beta Channels verfügbar und ist neu öffentlich über den Windows Store oder Github erhältlich.Als einzige grössere Änderung gibt Microsoft an, dass es die überarbeitete Windows-11-Nutzeroberfläche aus der Preview-Version 1.13 nun auch in der vorliegenden Version 1.12 geschafft hat. Weiter wurde die Oberfläche weiter dem Windows-11-Design angepasst (siehe Bildergalerie). Verbesserungen gab es auch im Bereich Accessibility, so gibt es neu etwa Tooltips für lange Profilnamen und ein paar Anpassungen in der Handhabung der Color Schemes. Allgemein wurde im Bereich Color Schemes nachgerüstet – diese sollen nun etwa auf Displays mit unterschiedlichen DPI wieder korrekt angezeigt werden. Damit bringt die neue Version keine bahnbrechenden Änderungen, dafür flickt Microsoft einige kleinere Punkte, die den einen oder anderen Anwender gejuckt haben dürften. Die vollständige Liste der Änderungen findet sich hier. Windows Terminal ist als Open Source Projekt auf Github verfügbar oder über den Microsoft Store an dieser Stelle herunterzuladen. (win)