Windows 10 Version 21H2 wird allen bereitgestellt

19. April 2022 - Ab sofort wird das letzte Feature-Update 21H2 für Windows 10 für alle Anwender bereitgestellt und steht auch via Windows Update für die Installation zur Verfügung.

Während in den vergangenen Monaten meist Windows 11 im Fokus der Medienberichterstattung stand, wird auch die Vorgängerversion Windows 10 nach wie vor optimiert und korrigiert. So hat Microsoft jetzt den Status des letzten Feature-Update aktualisiert. Wie den Dokumentationsseiten entnommen werden kann, ist das im vergangenen Herbst veröffentlichte Feature-Update mit der Kennung 21H2 per sofort für die allgemeine Bereitstellung vorgesehen. Damit steht das Update-Paket jetzt via Windows Update allen Anwendern zur Installation zur Verfügung.Laut Microsoft sind bei diesem letzten grossen Windows-Update aktuell keine Fehler bekannt, die in den letzten Monaten nicht hätten korrigiert werden können. Das Paket selbst bringt keine überragenden Neuerungen und liefert die üblichen Fehlerkorrekturen. Von der Grösse her unterscheidet es sich auch kaum von den allmonatlichen kumulativen Updates.Mit dem Feature-Update 21H2 ist Microsoft dazu übergegangen, Feature-Updates jährlich in der zweiten Jahreshälfte zu veröffentlichen. Der Support für Windows 10 21H2 endet per 14. Oktober 2025. (rd)