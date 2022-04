Windows 11 erhält keine Sidebar

(Quelle: Microsoft )

12. April 2022 - Die von vielen Nutzern des Microsoft Betriebssystems nachgefragte Sidebar wird unter Windows 11 keine Renaissance feiern. Der Aufwand sei im Vergleich zur Nachfrage zu gross.

Die Nutzer von Windows 11 werden so schnell keine Möglichkeit erhalten, die Taskbar auf die Seite zu schieben. Grund dafür ist einem Bericht von "Windowscentral" zufolge, das sich auf eine Aussage von Tali Roth, Head of Product over Windows Core Experiences bei Microsoft , beruft, dass das Feature unter den Nutzern nur selten nachgefragt werde. Der Arbeitsaufwand für dessen Umsetzung sei folglich zu gross. Man wolle sich auf Funktionalitäten fokussieren, die auf mehr Bedarf stossen. (af)