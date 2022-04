Update von Chrome OS sorgt für Kameraprobleme

(Quelle: Acer)

8. April 2022 - Nach dem Einspielen der jüngsten Chrome-OS-Version 100 haben sich verschiedentlich Kameraprobleme bemerkbar gemacht. Google hat das Fehlverhalten jetzt mit einem neuerlichen Update korrigiert.

Nach dem Aktualisieren von Chrome OS auf die Version 100 machen sich bei diversen Chromebook-Besitzern offenbar Kameraprobleme bemerkbar. Wie "The Verge" mit Bezug auf "About Chromebooks" berichtet , sind die Probleme vielfältiger Natur. Während die einen melden, die Kamera würde ihren Dienst komplett verweigern, berichten andere, die Kameras würden nicht mehr richtig fokussieren können.Konkret sollen sich die Kameraprobleme bei den folgenden Chromebook- Modellen bemerkbar machen:• Acer Chromebook Spin 13• Acer Chromebook 14• Google Pixelbook Go• HP Chromebook x2 11• Lenovo Duet 5 Chromebook 5• Lenovo 10e ChromebookBei Google hat man sich mittlerweile dem Problem angenommen. Wie einem Beitrag in Googles Support-Forum entnommen werden kann, konnte ein Fix im Rahmen eines Chrome-OS-Updates bereitgestellt werden. (rd)