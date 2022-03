Microsoft lanciert Azure Front Door neu

30. März 2022 - CDN-Wirrwarr bei Microsoft: Das bisherige Azure Front Door heisst neu Azure Front Door (classic), Azure CDN from Microsoft wird in Azure CDN from Microsoft (Classic) umbenannt. Unter dem Namen Azure Front Door bringt der Hersteller ein neues, modernes CDN mit enger Integration mit anderen Azure-Diensten und vielen Verbesserungen auf den Markt.