Version 100 von Chrome in den Startlöchern

(Quelle: Elvin Hu via Twitter)

30. März 2022 - Ganze 13 Jahre nach dem ersten Release erscheint der Browser Chrome nun mit der Versionsnummer 100. Nebst den üblichen Fixes bringt die Jubiläumsversion von Googles Browser auch mehrere Neuerungen mit sich.

Es ist soweit: Nach 13 Jahren erreicht Chrome, der Browser, der von Google entwickelt wird, die Versionsnummer 100. Diese kommt mit verschiedenen Neuerungen, die sich sowohl an Entwickler als auch an die Nutzer richten und die Arbeit mit dem Browser verbessern und erleichtern sollen. Zum einen ändert sich die Art und Weise, wie Chrome Cookie Strings parst. So kann neu auch eine leere Zeichenfolge für das Domain-Attribut gesetzt werden, ein Feature, das die Browser Firefox und Safari bereits beherrschen. In den Chrome-Versionen für Android und iOS verschwindet ausserdem der Lite Mode, der die Daten des Browsers auf den Google-Servern komprimierte, um den Datenverkehr für den Endnutzer zu verringern. Zudem können Web Apps in der Desktop-Version von Chrome nun mehrere Bildschirme gleichzeitig nutzen. So können zum Beispiel während einer Präsentation die Folien auf einem Projektor angezeigt werden, während die Speaker Notes auf dem Display eines Laptops zu sehen sind. Und nicht zuletzt gibt es auch für Entwickler etliche Neuigkeiten, die im Video weiter unten erklärt werden.Wie immer findet sich der Download der aktuellsten Version von Chrome auch in unserer Freeware-Bibliothek. (luc)