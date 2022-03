Hacking-Angriffe durch Lapsus$ auf Microsoft und Okta bestätigt

(Quelle: beebright – stock.adobe.com)

24. März 2022 - Die Hackergruppe Lapsus$ macht sich derzeit viele Feinde. Nach Nvidia und Samsung wurden nun auch die Angriffe auf Okta und Microsoft offiziell bestätigt. Die Köpfe der Gruppe sollen Minderjährige aus England und Brasilien sein.

Die Hackergruppe Lapsus$, die jüngst durch mehrere Angriffe auf Microsoft Nvidia und Samsung ("Swiss IT Magazine" berichtete unter anderem hier und hier ) zu internationaler Berühmtheit gelangte, hat einen weiteren erfolgreichen Angriff auf den Authentifizierungsspezialisten Okta ausgeführt, wie "Der Standard" berichtet . Weiter wurde bekannt, dass im Rahmen des Microsoft-Hacks tatsächlich wie vermutet Quellcode der Redmonder gestohlen wurde.Der Angriff auf Okta ist besonders heikel, da der Anbieter Zero-Trust-Modelle entwickelt und sich Lapsus$ nach eigenen Angaben einen sehr mächtigen Zugang verschafft habe. Man sei sich recht sicher, dass man mit dem Reset der Passwörter der Kunden zahlreiche Kundensysteme kompromittierten könne, so die Hacker. Okta selbst gab in einer Stellungnahme derweil bekannt, dass im Rahmen des Angriffes, der im Januar 2022 stattfand, maximal 366 Kunden betroffen seien. Diese seien entsprechend informiert worden.