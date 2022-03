Switch to Android soll Datentransfer zwischen iCloud und Google Photos ermöglichen

(Quelle: Pixabay/geralt)

18. März 2022 - Unbestätigten Meldungen zufolge könnte Googles noch nicht verfügbare App Switch to Android den Datentransfer von iCloud zu Google Photos unterstützen.

Vergangenen Sommer wurde bekannt, dass Google an einer App namens Switch to Android arbeitet ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Die App sollte ähnlich wie Apples Pendant mit der Bezeichnung Move to iOS dazu dienen, Kontakte, Nachrichten und allenfalls auch Apps von einem iPhone oder iPad auf ein Android-Gerät zu migrieren.Wie nun "9to5Google" meldet , könnte Switch to Android auch in der Lage sein, Fotos und Videos direkt aus der Apple-Cloud in die Google-Cloud zu kopieren. Anhaltspunkte hierfür liefert die Android-App Data Transfer Tool, die bei der Datenmigration auf dem empfangenden Android-Gerät zum Einsatz kommen soll. Wie eine Untersuchung der jüngsten Version dieser App gezeigt hat, deuten Hinweise darauf hin, dass die App den direkten Foto- und Videotransfer von der iCloud auf Google Photos unterstützen könnte. Doch damit nicht genug: In der neuen Version der Data Transfer App ist in einer Beschreibung auch von einem Lightning-Kabel die Rede, was darauf hindeuten könnte, dass sich mit einem USB-C-Lightning-Kabel auch eine direkte Verbindung zwischen den Geräten aufbauen liesse.Wann Google mit einer finalen Version der Switch-to-Android-App aufwarten wird, ist ebenso ungewiss, wie ob die genannten Funktionen tatsächlich implementiert werden. (rd)