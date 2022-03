Melectronics neu mit Online-Mac-Konfigurator

(Quelle: Melectronics/Apple)

18. März 2022 - Bei Melectronics wurde der erste Online-Mac-Konfigurator ausserhalb der Apple-Welt in Betrieb genommen. Kunden können damit ihre Apple-Rechner entsprechend ihren Bedürfnissen konfigurieren.

Der Migros-Fachmarkt Melectronic hat den nach eigenen Aussagen ersten Mac-Konfigurator ausserhalb der Apple-Welt lanciert. Kunden können damit im Melectronic-Online-Shop ihren Mac-Rechner nach den persönlichen Vorlieben konfigurieren und bestellen. Der Mac-Konfigurator unterstützt Mac Minis und MacBooks ebenso wie wie den iMac oder den Mac Pro. Dabei kann vom Prozessor und Grafikkarte über die Speicherausstattung bis hin zur Farbe oder Tastaturbelegung frei bestimmt werden, wie der neue Rechner ausgestattet werden soll. Die vorgegebenen Basiskonfigurationen der einzelnen Modelle sollen in der Regel sofort verfügbar sein, während bei Individualkonfigurationen die Lieferfristen wie im Übrigen auch der Preis automatisch angezeigt werden."Unsere Kundinnen und Kunden kaufen zunehmend nicht mehr nur ab Stange, sondern haben ganz konkrete Wünsche, wie ihr Produkt ausgestaltet sein soll. Indem wir nun den online Mac-Konfigurator in Kombination mit persönlicher fachlicher Unterstützung vor Ort in den Fachmärkten anbieten, unterstützen wir sie bei der Zusammenstellung der individuellen Wunschkonfiguration", erklärt Melectronics-Leiter Stephan Peyer. (rd)