Schwachstellen in Veeam Backup & Replication erlauben Ausführung von Schadcode

(Quelle: Veeam)

14. März 2022 - Angreifern ist es über eine Schwachstelle im Veeam Distribution Service der Software Backup & Replication möglich, Schadcode auszuführen. Nutzer werden deshalb dazu angehalten, die Software zu aktualisieren.

Nach McAfee ("Swiss IT Magazine" berichtete ) warnt nun auch Veeam seine Kunden vor kritischen Sicherheitslücken in der eigenen Software. Betroffen ist die Software Veeam Backup & Replication. Über zwei kritische Schwachstellen im Veeam Distribution Service lässt sich Schadcode ausführen, wodurch Angreifer sich die Kontrolle über die betroffenen Rechner verschaffen können, wie "Heise" schreibt . Für die Sicherheitslücken werden in den Versionen 10a Build 10.0.1.4854 P20220304 und 11a Build 11.0.1.12.61 P20220302 Patches bereitgestellt. Nutzer der Version 9.5 sollte die Software aktualisieren. (af)