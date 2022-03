Oppos Find-X5-Smartphones kommen in die Schweizer Regale

(Quelle: Oppo)

14. März 2022 - Ab sofort können die beiden Oppo-Smartphones Oppo Find X5 und Find X5 Pro im Schweizer Handel bezogen werden. Das Oppo Find X5 Lite gibt es ab dem 25. März zu kaufen.

Die ersten Smartphones von Oppos neuer Flaggschifffamilie Find X5, die der Hersteller kurz vor dem Mobile World Congress präsentiert hat , sind ab heute im Schweizer Handel verfügbar. Das 6,7 Zoll grosse Oppo Find X5 Pro ist in den Farben Glaze Black und Ceramic White zu einem Preis von 1299 Franken erhältlich. Für 999 Franken erhält man das Oppo X5 mit seinem 6,55-Zoll-Display wahlweise in den Farben Black oder White. Und das Oppo Find X5 Lite gibt es ab dem 25. März in Starry Black oder Startrails Blue zu einem Preis von 499 Franken. (af)