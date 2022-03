Valora bringt Online-Lieferdienst Avec Now nach Basel

(Quelle: SITM)

10. März 2022 - Jetzt gibt es den 15-Minuten-Convenience-Lieferdienst Avec Now nach dem Launch in Zürich auch in Basel. Bestellungen sind via Browser oder App möglich.