Design von Windows 11: Ruhige Technologie

(Quelle: Microsoft)

14. Juli 2021 - Die Design-Verantwortlichen von Microsoft legen offen, wie es zum Windows 11 Design kam und welche Motivationen dahinterstecken.

In einem Blogpost haben die beiden Design-Verantwortlichen von Microsoft Christina Koehn, Principal Creative Director und Diego Baca, Principal Design Director bei Microsoft , die Design-Entscheidungen hinter dem kommenden Windows 11 ("Swiss IT Magazine" berichtete ) offengelegt. So sei der Kern der Design-Philosophie hinter Windows 11 "ruhige Technologie" ("calm technology"), die unser aller Leben besser mache und für die Userschaft in der heutigen Zeit notwendig sei. So erhöhe etwa das neue, in der Mitte der Taskleiste zu findende Startmenü mit seinen fliessenden Animationen die Sicherheit bei der Interaktion mit dem OS für die Nutzer. Das neue Layout der Menüs wird durch ebenfalls zentrierte Wallpapers weiter unterstützt. Ebenfalls wichtig sei eine gewisse Kohärenz über die gesamte Nutzererfahrung, die bei Windows 11 konsequenter umgesetzt wurde als zuvor.