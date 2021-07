Schwere Vorwürfe gegen Audio-Editor Audacity

(Quelle: Audacity)

5. Juli 2021 - Seit kurzem soll das Open-Source-Programm Audacity Daten sammeln, die womöglich die Identifizierung einzelner Nutzer erlauben.

Wer schnell eine Audiodatei bearbeiten will, etwa um sie zurechtzuschneiden, Rauschen herauszufiltern oder verschiedene andere Effekte anzuwenden, greift nicht selten zu Audacity. Der mittlerweile für alle relevanten Desktop-Plattformen verfügbare, quelloffene Audio-Editor wurde erstmals im Jahr 2000 veröffentlicht und hat sich seitdem beachtliche Popularität erarbeitet.Nun gibt es allerdings scharfe Kritik am Datenschutz des Programms. Seit der Veröffentlichung von Version 3 im vergangenen März sollen problematische Sammelpraktiken implementiert worden sein, wie "Slashgear.com" berichtet Der Aufruhr begann vor ein paar Monaten, als Audacity von der Muse Group gekauft wurde, der Firma hinter ebenso populärer Musiksoftware wie Musescore, die ebenfalls Open Source ist, und Ultimate Guitar. Bis jetzt bleibt Audacity Open Source (und kann in seiner jetzigen Form nicht wirklich in proprietäre Software umgewandelt werden), aber das bedeutet nicht, dass die Muse Group nicht einige ziemlich schädliche Änderungen vornehmen kann. Diese Änderungen kommen in Form der neuen Datenschutzrichtlinie, die erst vor ein paar Tagen aktualisiert wurde, eine Richtlinie, die es nun erlaubt, Benutzerdaten zu sammeln.