Für Windows 11 müssen Laptops über Blueetooth und ein Precision Touchpad verfügen

(Quelle: Microsoft)

29. Juni 2021 - Microsoft hat eine lange Liste von Systemanforderungen herausgegeben, die vorgeben, welche technischen Merkmale Geräte haben müssen, auf denen Windows 11 installiert werden soll. Laptops müssen über Bluettoth und ein Precision Touchpad und ab 2023 über eine Webcam mit einer Auflösung von mindestens 720p verfügen.

Microsoft hat zur Lancierung von Windows 11 auch eine umfangreiche Dokumentation zu den Systemvoraussetzungen für die Nutzung des neuen Betriebssystems herausgegeben. So verweigern beispielsweise Rechner, die nicht über die Trusted Platform Module (TPM) 2.0-Technologie verfügen, in der Regel die Installation von Windows 11 ("Swiss IT Magazine" berichtete ).Wie sich herausstellt, müssen auch Notebooks gewissen Anforderungen genügen. So müssen sie etwa über Bluetooth 4.0 oder höher verfügen sowie über ein Precision Touchpad. Und nicht nur das: Wie "Neowin" herausgefunden hat , müssen Laptops ab dem Jahr 2023 auch über eine integrierte Webcam mit einer Auflösung von mindestens 720p verfügen, um in den Genuss von Windows 11 zu kommen. Ob die PC-Hersteller diese Auflagen goutieren, und ob sich Microsoft vor diesen Systemanforderungen abbringen lassen würde, ist nicht bekannt. (luc)