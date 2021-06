Swico fördert Ausbildung von Fachkräften und Recycling

(Quelle: Swico)

28. Juni 2021 - In der dritten Ausschreibungsrunde des Innovationsfonds von Swico Recycling werden Projekte gefördert, welche wichtige Ressourcen betreffen: Das eine macht Menschen im zweiten Arbeitsmarkt fit für den Ersten, das andere gewinnt seltene Erden und edle Metalle zurück.

Angesichts der Entwicklung des Arbeitsmarktes werden Bildungs- und Qualifizierungsmassnahmen in der Sozialhilfe zu einer zunehmend wichtigeren Voraussetzung für eine nachhaltige berufliche Integration. Beides lässt sich verbinden, so die Thommen Group, zu der auch Immark gehört. Gmeinsam mit dem Schweizerischen Roten Kreuz, Kanton Bern, und Farb (Fachstelle Arbeitsintegration Region Bern) wurde deshalb ein Pilotprojekt lanciert. Dieses wird auch vom Swico Innovationsfonds unterstützt, und zwar mit 220'000 Franken, konkret für die Finanzierung eines Fachkurses Recycling für Sozialhilfebeziehende. Die Vorarbeiten zum Pilotprojekt starten im Juni 2021, die Umsetzung soll dann ab folgen 2022."Das niederschwellige, mehrstufige Förderungsangebot ermöglicht den Mitarbeitenden im zweiten Arbeitsmarkt den Erwerb eines Branchendiploms und Voraussetzung für die Ausbildung zum EFZ Recyclist/in und damit den Übergang in den ersten Arbeitsmarkt, wobei die Förderung von Alltags- und Grundkompetenzen sowie Qualifizierungsangebote unterhalb des Berufsbildungsniveaus einbezogen werden", so Swico in einer Mitteilung. "Gleichzeitig profitieren die Thommen Group sowie weitere Unternehmen durch die Übernahme von Personal und Auszubildenden und lösen damit einen Teil ihres Nachwuchs- und Arbeitskräftemangels."