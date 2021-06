Synology kündigt DSM 7.0 für 29. Juni an

(Quelle: Synology)

23. Juni 2021 - Synology wird in den kommenden Wochen offiziell Diskstation Manager (DSM) 7.0 und eine Erweiterung seiner Cloud-Plattform C2 veröffentlichen.

Synology hat gleich zwei Neuigkeiten für den Sommer 2021 angekündigt: So erfolgt am 29. Juni der finale Release von Diskstation Manager (DSM) 7.0, etwas später folgt eine massive Erweiterung der C2-Plattform mit vier neuen Cloud-Diensten. "Swiss IT Magazine" konnte bereits im vergangen November eine Beta-Version der neuen NAS-OS-Version testen, wobei es bereits viel Erfreuliches zu berichten gab Synology kündigte derweil auch an, dass Active Insight, eine umfangreiche Lösung zur Geräteüberwachung und -diagnose, offiziell live gehen wird. Darüber hinaus wird ein neuer Hybrid-Cloud-Dienst namens Hybrid Share am 29. Juni die Beta-Phase verlassen. Dieser Dienst kombiniert lokalen Speicher mit dem C2-Cloud-Dienst von Synology , um Nutzern so immer und überall Zugriff auf ihre Daten zu geben, egal wo sie sich befinden. Im Wesentlichen ermöglicht es, lokalen Speicherplatz nur für Dateien zu sparen, auf die häufig zugegriffen wird, während alles andere in der C2-Cloud bleibt.