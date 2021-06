MWC: Samsung kündigt virtuellen Galaxy-Event an

(Quelle: Samsung)

22. Juni 2021 - Der südkoreanische Tech-Riese Samsung wird am 28. Juni seinen virtuellen Event im Rahmen des Mobile World Congress (MWC) abhalten.

Im Rahmen des diesjährigen Mobile World Congress (MWC) veranstaltet Samsung am 28. Juni eine virtuelle Samsung Galaxy Session, so das Unternehmen in einer Mitteilung. An der virtuellen Veranstaltung will Samsung zeigen, "wie das Galaxy-Ökosystem mit vernetzten Geräten den Menschen noch mehr Möglichkeiten zur Bereicherung ihres Lebensstils bieten wird."Samsung wird auf der Veranstaltung auch seine Vision für die Zukunft von Smartwatches vorstellen, mit neuen Möglichkeiten für Entwickler und Nutzer, die eine neue Ära von Smartwatch-Erlebnissen einläuten soll. Ausserdem wird Samsung seine neuesten Sicherheitsverbesserungen und Innovationen vorstellen, die den Nutzern "Schutz und Sicherheit in einer offenen und vernetzten Welt bieten sollen."Wenn es um Smartwatches geht, ist zu erwarten, dass weitere Entwicklungen in Bezug auf das gezeigt wird, was Google im Mai angekündigt hatte. Zur Erinnerung: Auf Googles jährlicher Entwicklerkonferenz Google I/O 2021 enthüllte der Internet-Suchgigant, dass Googles Wear OS und Samsungs Tizen OS zusammengeführt werden.