97 Prozent der Schweizer Firmen nutzen Open-Source-Lösungen

(Quelle: CH Open)

17. Juni 2021 - Laut der Open Source Studie Schweiz 2021 kommen Open-Source-Lösungen bei 97 Prozent der Firmen und Behörden zum Einsatz. Vor allem der Anteil der sogenannten Vielnutzer ist deutlich gestiegen.

CH Open hat mit der Forschungsstelle Digitale Nachhaltigkeit der Uni Bern und SwissICT die Open Source Studie Schweiz 2021 veröffentlicht. Die Studie soll aufzeigen, wie quelloffene Software in den vergangenen drei Jahren an Verbreitung und Relevanz gewonnen hat. Befragt wurden dabei 163 CEOs, CIOs, CTOs und IT-Fachleute, deren Unternehmen Mitglieder von SwissICT und der Schweizerischen Informatikkonferenz sind.



Die Studie hat zutage gefördert, dass 97 Prozent der Unternehmen und Behörden inzwischen Open-Source-Lösungen einsetzen. Vor drei Jahren waren es noch 95 Prozent, 2015 erst 92 Prozent. Eindrücklich sei vor allem das grosse Wachstum der sogenannten Vielnutzer, heisst es im Management Summery zur Studie. Vielnutzer bezeichnet die Organisationen, die in mehr als 14 der 28 abgefragten Themen Open Source Software (OSS) nutzen. Ihr Anteil beträgt in der neuesten Erhebung 49 Prozent, deutlich mehr als die 29 Prozent aus dem Jahr 2018 und die 21 Prozent im Jahr 2015. Weiter haben 67 Prozent der Antwortenden zu Protokoll gegeben, dass die Relevanz von OSS in den letzten drei Jahren "stark" oder "eher zugenommen" hat. Demgegenüber empfinden nur 6 Prozent die Relevanz als abnehmend.



Als Hauptgrund für die Verwendung von Open Source Software werden von den Befragten die offenen Standards genannt. Gegenüber 2018 hat der Anteil von "sehr wichtig" hierbei nochmals um 5 auf 54 Prozent zugenommen. "Dies zeigt, dass Interoperabilität wichtiger denn je ist, da monolithische IT-Systeme definitiv ausgedient haben", heisst es von den Studien-Verantwortlichen hierzu. Heute würden von Business-Anwendungen offene Schnittstellen erwartet – etwas, dass bei proprietärer Software weitgehend Glückssache sei, sei man doch der Willkür des jeweiligen Herstellers ausgeliefert, wieviel Zugang er zu seiner Applikation gewähren will.