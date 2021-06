Whatsapp verspricht neue Funktionen zum Schutz der Privatsphäre

(Quelle: Pixabay)

14. Juni 2021 - Whatsapp will bei seinen Nutzern Boden gut machen und verspricht, neue Funktionen einzuführen, welche die Privatsphäre der Nutzer achten und besser schützen sollen.

Mit einer Werbekampagne, die in Deutschland und Grossbritannien läuft, will Whatsapp offenbar potenzielle und aktuelle Nutzer, aber auch solche, die abgewandert sind, von den Vorzügen des Messengers überzeugen ( via "Tages-Anzeiger"). Als der Instant Messenger Whatsapp zu Beginn des Jahres neue AGB ankündigte, war der Rummel gross. Etliche Nutzer wanderten in der Folge zu anderen Apps wie Signal, Telegram oder Threema ab ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Dass Whatsapp daraufhin die Einführung der neuen Datenschutzrichtlinien mehrfach verschob, scheint den Exodus nicht wirklich gestoppt zu haben, weshalb Whatsapp jetzt eine Charme-Offensive lanciert.Mit kurzen Werbevideos will Whatsapp nun vor allem die Vorzüge seiner End-to-End-Verschlüsselung anpreisen. Ausserdem will die Facebook-Tochter neue Funktionen ausrollen, welche die Privatsphäre der Nutzer weiter schützen sollen. Zum einen soll es neu Nachrichten gebe, die vom Empfänger nur einmal angesehen werden können, bevor sie automatisch gelöscht werden. Auf diese Weise lassen sich beispielsweise Passwörter relativ sicher verschicken. Ebenfalls neu soll die Möglichkeit sein, eine Zeitspanne einzustellen, nach der Chats automatisch gelöscht werden. (luc)