Chrome-Update behebt 10 Sicherheitslecks

11. Juni 2021 - Google hat den Chrome-Browser aktualisiert und behebt mit dem Update eine Reihe von Sicherheitsschwachstellen. Bei einem der Lecks wird das Risiko als kritisch beurteilt.

Google hat den Chrome-Browser aktualisiert und in der Version 91.0.4472.101 veröffentlicht. Die neue Version für Windows, Mac und Linux bringt keine neuen Funktionen, sondern adressiert neben den üblichen Verbesserungen und Fehlerbehebungen primär eine Reihe von Sicherheitsschwachstellen.Wie der Internetkonzern in einem Blog-Beitrag bekanntgibt , beinhaltet der neue Release insgesamt 14 sicherheitsrelevante Korrekturen, wovon bei einer das Risiko als kritisch und bei sieben weiteren als hoch beurteilt wird. Dazu wird angemerkt, dass eine der Schwachstellen bereits schon für Angriffe ausgenutzt wurde. Details zu den Sicherheitslecks will Google wie üblich erst dann verraten, wenn das Chrome-Update bei der Mehrzahl der Benutzer eingespielt worden ist.Die Windows-Version des jüngsten Chrome-Updates steht per sofort in unserer Freeware-Library zum Download zur Verfügung. (rd)