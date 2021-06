Google nimmt Measure-App aus dem Play Store

(Quelle: SITM)

9. Juni 2021 - Wieder einmal stellt Google ein innovatives Projekt ein. Diesmal trifft es die Augmented-Reality-basierte Längenmess-App Measure.

Mit der AR-basierten Mess-App Measure lassen sich die Dimensionen von Objekten, die mit der Kamera erfasst werden, durch Antippen von jeweils zwei Punkten mehr oder weniger genau bestimmen. Jetzt zieht Google der App den Stecker: Ab sofort ist Measure nicht mehr im Play Store verfügbar. Die App wurde von Googles 2010 gegründeter "Moonshot Factory" X entwickelt, wie auch andere inzwischen wieder eingestellte Projekte, darunter die VR-Brille Daydream und die Bilderkennungs-App Goggles.Die Measure-App nutzt die Features der Augmented-Reality-Plattform ARCore, die von den meisten aktuellen Android-Smartphones unterstützt wird. Das User Interface und die Performance der App hat Google im Lauf der Jahre verbessert, wenn auch mit eher seltenen Updates. Jetzt hat Google offenbar genug davon und will die App nicht weiter entwickeln und unterstützen. Wer Measure bereits installiert hat, kann die App jedoch weiterhin nutzen. Als Alternative für andere Nutzer bietet Google den webbasierten Service Measure Up (Bild) an, und es gibt diverse vergleichbare Apps von Drittentwicklern. (ubi)