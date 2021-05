8,5 Milliarden Dollar: Amazon schluckt Filmstudio MGM

(Quelle: www.mgm.com)

27. Mai 2021 - Amazon übernimmt das US-Filmstudio Metro-Goldwyn-Mayer und bezahlt 8,45 Milliarden Dollar. Damit wird das eigene Streaming-Angebot gestärkt.

Was in US-Medien schon vor Wochenfrist spekuliert wurde, bewahrheitet sich nun. Internetgigant Amazon kauft das US-Filmstudio MGM – das mit dem brüllenden Löwen im Vorspann – und möbelt damit sein Amazon-Prime-Video-Streaming-Angebot massiv auf. Die Übernahme von Metro-Goldwyn-Mayer lässt sich Amazon satte 8,5 Milliarden Dollar kosten.Mit der Übernahme des vor fast 100 Jahren gegründeten Studios sichert sich Amazon auch die Rechte an einem umfassenden Katalog bestehend aus rund 4000 Filmen und 17'000 Serien. Mit dabei sind die James-Bond-Reihe, die Hobbit-Trilogie oder zahlreiche Klassiker wie Ben Hur, Doktor Schiwago oder Rocky.Nebst Amazon sollen sich auch Mitbewerber wie Apple und Netflix für die Übernahme von MGM interessiert haben. Für Amazon ist der MGM-Deal die zweitgrösste Übernahme nach dem Kauf von Whole Foods für 13,7 Milliarden im Jahr 2017. Laut einem "Reuters"-Bericht entspricht der Kaufpreis für MGM dem 37-fachen EBIDTA der Studios im Jahr 2021. MGM hatte den Verkaufsprozess im Dezember eingeleitet, damals wurde der Wert des Studios auf rund 5,5 Milliarden Dollar geschätzt. (mw)