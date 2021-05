Gorilla-Glas-Hersteller Corning erhält 45 Millionen Dollar von Apple

(Quelle: Apple)

12. Mai 2021 - Um auch künftig die Nachfrage befriedigen zu können, investiert Apple weitere 45 Millionen Dollar für die Erweiterung der Produktionskapazitäten von Corning, dessen Glas auch bei iPhone und Co. zum Einsatz kommt.

Apple investiert 45 Millionen Dollar aus seinem Advanced Manufacturing Fund in den Gorilla-Glas-Hersteller Corning. Mit dem Geld werden die Produktionskapazitäten von Corning in den USA erweitert, damit die Nachfrage auch in Zukunft befriedigt werden kann. Zudem soll ein Teil der Investitionen in die Forschung und Entwicklung neuer Technologien, die langlebige und widerstandsfähige Produkte ermöglichen, fliessen.Apple hat in den letzten vier Jahren bereits 450 Millionen Dollar der insgesamt 5 Milliarden Dollar im Advanced Manufacturing Fund in Corning investiert. Die Schutzgläser von Corning finden Verwendung in Apples iPhone, Watch und iPad. Das jüngste Produkt, das Apple verwendet, ist das Ceramic-Shield bei den iPhone-12-Modellen, das langlebiger sein soll als das Deckglas bei bisherigen iPhones. (abr)