CEOs erwarten Boom, nicht Stagnation

(Quelle: Pixabay)

60 Prozent der CEOs rechnen für 2021 und 2022 mit einem Wirtschafts-Boom, wie eine aktuelle Studie von Gartner zeigt. Des Weiteren zeigt die Untersuchung, dass 35 Prozent der Befragten davon ausgehen, dass das Umsatzniveau von 2019 bereits im laufenden Jahr wieder erreicht oder gar übertroffen wird. "Die Top-Prioritäten der CEOs für 2021 strahlen Zuversicht aus. Mehr als die Hälft gibt Wachstum als Hauptfokus an und sieht Chancen nach der Krise. Danach folgen technologische Veränderungen und unternehmerische Massnahmen", so Mark Raskino, Distinguished Research Vice President bei Gartner. Die Führungskräfte werden 2021 hart daran arbeiten, zu entschlüsseln, wie die Post-Pandemie-Welt aussehen wird, und entsprechende Business-Strategien erstellen. Dazu gehören in den meisten Fällen auch strukturelle Veränderungen bezüglich Standort, Produkten und Business-Modellen, wie Raskino weiter ausführt.Nebst dem Wachstum als Hauptfokus nennen die zwischen Juli und Dezember 2020 befragten 465 CEOs den technologischen Wandel als zweithöchste Priorität. Nach ihren Top-5-Prioritäten bei der Business-Strategie fiel bei 20 Prozent der CEOs das Wort "digital", zudem wollen sie im Bereich digitaler Fähigkeiten die Investitionen erhöhen.Befragt nach spezifischen Technologien, sehen die CEOs künstliche Intelligenz (KI) als diejenige Technologie mit dem meisten Einfluss auf die Industrie. Mehr als 30 Prozent gehen davon aus, dass Quanten-Computing äusserst relevant sein wird für ihre langfristigen Business-Pläne, auch wenn es noch an konkreten Ideen fehlt.Gefragt nach strategischen Business-Prioritäten bezüglich Kapitalmassnahmen waren Zusammenschlüsse und Akquisitionen das meistgenannte Thema – 75 Prozent mehr als noch im letzten Jahr wurden diese Aspekte genannt, während Umsatzerlöse und neue Märkte drastisch weniger genannt wurden.Und schliesslich erwarten über 80 Prozent der CEOs durch die Pandemie eine Veränderung im gesellschaftlichen Verhalten – dabei ist etwa die Rede von hybriden Arbeitskonzepten. (abr)