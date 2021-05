Wingo lanciert neue Angebote

(Quelle: Wingo)

4. Mai 2021 - Wingo bringt drei neue Produkte für Mobile, Breitband-Internet und TV auf den Markt, die alle ohne Mindestvertragsdauer daher kommen.

Die Swisscom-Tochter Wingo bringt neue Angebote an den Start. Mit Wingo Swiss Pro gibt es für Mobile-Kunden neu zum Preis von 68 Franken im Monat unlimitierte Daten sowie Telefonie und SMS/MMS in der Schweiz und darüber hinaus 100 Minuten Telefonie von der Schweiz nach und 1 GB Daten für das Gebiet EU/Westeuropa. Eine Mindestvertragsdauer gibt es hierbei keine und die Kunden telefonieren und surfen auf dem Swisscom-Netz.Auch für TV-Fans hat Wingo ein Angebot im Köcher: mit Wingo TV gibt es zum monatlichen Preis von 15 Franken 250 TV-Sender, 200 Radiosender, 400 Stunden Aufnahmespeicher und 7 Tage Replay. Miet- oder Aktivierungsgebühren fallen keine an und auch hier gibt es keine Mindestvertragsdauer, allerdings lässt sich Wingo TV nur in Kombination mit einem Breitband-Angebot von Wingo nutzen.Und schliesslich bringt Wingo mit Wingo Internet-Start auch ein neues Breitbandangebot auf den Markt. Für 45 Franken im Monat und ohne Mindestvertragsdauer gibt es hier bis zu 100 Mbit/s Up- und Downloadgeschwindigkeit über DSL inklusive einen kostenlosen Festnetzanschluss. Gesurft wird auch hier auf dem Netz von Swisscom . (luc)