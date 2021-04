Ransomware-Attacke auf Swiss Cloud Computing

(Quelle: Sage/SITM)

29. April 2021 - Der Schweizer Cloud Provider Swiss Cloud Computing meldet, Opfer einer Ransomware-Attacke geworden zu sein. Ein Datenabfluss habe nicht stattgefunden. Betroffen vom Angriff sind unter anderem die Cloud-Lösungen von Sage.

Swiss Cloud Computing, ein Schweizer Cloud Provider, der in erster Linie Reseller sowie ISVs adressiert, ist Opfer einer Ransomware-Attacke geworden. Dies gibt das Unternehmen in einer Mitteilung bekannt. Wie Swiss Cloud Computing schreibt, habe "nach aktuellem Kenntnisstand" kein unberechtigter Datenabfluss stattgefunden. Und weiter: "Das Unternehmen steht mit Spezialisten und den zuständigen Behörden in Kontakt, mit dem Ziel, dem Angriff mit geeigneten Massnahmen zu begegnen und möglichst rasch den Normalbetrieb wiederherzustellen." Mitarbeiter und Partner seien bereits über den Angriff informiert worden.Der Angriff ist laut Mitteilung am 27. April durch eine unbekannte Täterschaft erfolgt. Um eine weitere Ausbreitung der Ransomware im Unternehmen zu verhindern, habe man umgehend verschiedene IT-Systeme heruntergefahren und isoliert. Dies hatte einen Systemausfall zur Folge, von dem sämtliche 6500 Endkunden betroffen sind. Man bedauere den Vorfall sehr.Zu den Kunden von Swiss Cloud Computing gehören nicht zuletzt die Schweizer Softwarehäuser Sage , Europa 3000 oder Buspro . Auf der Seite von Sage heisst es deshalb beispielsweise, dass die Cloud-Dienste aufgrund des Angriffs nicht verfügbar seien. (mw)