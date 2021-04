Microsoft startet Rust-Preview und Einsteigerkurs

(Quelle: Microsoft)

27. April 2021 - Microsoft scheint sich mehr und mehr um Rust zu bemühen, und eine Rust-for-Windows-Vorschau erlaubt es nun, jede Windows-API als Crate zu verwenden. Zudem gibt es einen Einführungskurs zu Rust.

Mozilla Research hat Rust mit dem Ziel entwickelt, Bugs zu vermeiden, die zu Speichernutzungsfehlern und Pufferüberläufen führen, und um Sicherheitsprobleme zu vermeiden. Gleichzeitig musste die Programmiersprache in Bezug auf die Ausführungszeit so effizient wie C++ sein.Microsoft war eines der fünf Unternehmen, die die Rust Foundation gegründet haben, zusammen mit AWS, Huawei Google und Mozilla. Die Gründung wurde am 8. Februar 2021 bekannt gegeben, nachdem Mozilla im Jahr 2020 den Grossteil seines Rust-Kernentwicklungsteams entlassen hatte. (swe)