Chrome für Android bringt Benachrichtigungen über Preisveränderungen

(Quelle: Pixabay/deepanker70)

23. April 2021 - Google hat in seinem Chrome Browser für Android eine neue Funktion eingeführt. Damit lassen sich in offenen Tabs Preisschwankungen beobachten und bei Nachlässen benachrichtigt Chrome den Nutzer.

Nutzer des Browsers Chrome auf Android können künftig eine neue Benachrichtigung einschalten, die anzeigt, wenn sich in einem geöffneten Tab die Preise für ein Produkt verändern. Google hat die neue Funktion offenbar in der Version 90 seines Browsers implementiert, wie "Smartdroid" schreibt . Allerdings funktioniert das neue Feature für Chrome 90 derzeit offenbar nur auf Pixel-5-Smartphones von Google.Das Feature war ursprünglich Teil von Googles Shopping App für Android, die jedoch zugunsten einer Web App eingestellt wurde. Die Preisbeochbachtungsfunktion der Shopping App wurde jetzt also nach Chrome portiert. Ob das Feature auch für andere Plattformen wie etwa Windows 10 oder iOS erscheinen wird, ist nicht bekannt. (luc)