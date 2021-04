Mit Project Bernanke sicherte sich Google Vorteile bei Werbe-Auktionen

(Quelle: Google)

13. April 2021 - Eine Klage wirft Google vor, sich mit dem Bernanke genannten Projekt widerrechtlich Vorteile bei Werbe-Auktionen verschafft zu haben. Google bestätigt die Existenz von Project Bernanke, erklärt jedoch, alles sei rechtens.

Der US-Bundesstaat Texas hat eine Klage gegen Google eingereicht. Darin erklären die Kläger, Google habe sich widerrechtlich einen Wettbewerbsvorteil bei Werbe-Auktionen verschafft. Zu diesem Zweck habe Google bereits vor Jahren ein internes Programm mit Codenamen "Project Bernanke" ins Leben gerufen. Wie "The Wall Street Journal" in einem Bericht schreibt, geht aus den Gerichtsakten hervor, dass Google jahrelang Daten aus vergangenen Geboten in der digitalen Werbebörse des Unternehmens verwendet hat, um angeblich seinem eigenen System für den Anzeigenkauf einen Vorteil gegenüber Konkurrenten zu verschaffen. Projekt Bernanke soll den Verlegern, die Anzeigen über Googles Ad-Buying-Systeme verkauften, nicht offengelegt worden sein und spülte über die Jahre hunderte von Millionen von Dollar an Einnahmen in die Kasse des Internetgiganten.Google wurde vom Gericht gebeten, eine Stellungnahme einzureichen. Das Nachrichtenportal "MLex" konnte daraufhin einen Teil der Dokumente einsehen, die nicht fachgerecht geschwärzt waren. Daraus geht hervor, dass der Kern der Anklage darauf beruht, dass Google sowohl Betreiber einer grossen Anzeigenbörse und gleichzeitig als Vertreter von Käufern und Verkäufern an der Börse auftritt. Ausserdem tritt Google auch selbst als Anzeigenkäufer auf, indem das Unternehmen über dieselben Systeme Anzeigen auf seinen eigenen Services wie der Suche und Youtube verkauft.